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Строительство детско-взрослой поликлиники в Нагатинском затоне завершится в апреле
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строительство детско-взрослой поликлиники в Нагатинском затоне завершится в апреле

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника в Нагатинском затоне будет достроена в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Медицинское учреждение расположится по улице Судостроительной в Нагатинском затоне. Поликлиника сможет ежедневно принимать 750 человек: 250 детей и 500 взрослых. Заммэра отметил, что взрослые и детские корпуса будут иметь отдельные входы. Также в поликлинике разместится женская консультация на 96 посещений.

Здание медучреждения будет отвечать новым стандартом поликлиник, уточнил Андрей Бочкарев. Он также заметил, что объект готов на 75 процентов.

— В детской поликлинике предусмотрены: отделение медицинской профилактики, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар и хирургический блок кабинетов, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Взрослый корпус будет содержать отделения врачей общей практики и хирургии, а также дневной стационар и отделение реабилитации. В помещении разместятся отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей, а также кабинет вакцинопрофилактики.

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поликлиникастроительствоАндрей Бочкарев
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