Экскаватор перевернулся в результате ДТП на Ленинградском шоссе

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 41А Карта всех событий

Экскаватор столкнулся с легковым автомобилем на севере столицы. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Уточняется, что инцидент произошел утром на Ленинградском шоссе напротив дома № 41а. В результате аварии экскаватор перевернулся.

Кроме того, пострадала девушка, которая управляла легковушкой, ее передали медикам скорой помощи.

Водителя экскаватора также осмотрели врачи, от госпитализации он отказался.

На данный момент движение в районе аварии возобновилось, передает «Российская газета».

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