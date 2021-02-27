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Дорогу от Калужского до Варшавского шоссе достроят в 2022 году
Фото: АГН «Москва»

Дорогу от Калужского до Варшавского шоссе достроят в 2022 году

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, поселение Десёновское, деревня Яковлево Карта всех событий

Второй участок дороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе через деревню Яковлево в Новой Москве, достроят в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что первый участок дороги — от Калужского шоссе до деревни Яковлево — был открыт в 2019 году. На данный момент работы ведутся на участке Яковлево до Варшавского шоссе, которые завершатся в 2022 году.

— Это позволит нам связать сектора Новой Москвы, новой территории на рубеже Троицка, чтобы люди могли перемещаться между двумя людными магистралями, в том числе использовать подъезды к Московским центральным диаметрам (МЦД). Очень важный элемент дорожной инфраструктуры, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заммэра отметил, что по дороге будет также запущен городской пассажирский транспорт.

Протяженность первого этапа трассы составила 5,5 километра, а второго — 12 километров. Дорога также включит путепровод через пути МЦД-2, эстакаду на Варшавском шоссе, мост через реку Десну. Дорога предусматривает четыре полосы.

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новые дорогистроительствоАндрей Бочкарев
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