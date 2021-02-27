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Крупный офисный центр появится на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Крупный офисный центр появится на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

Офисный центр площадью более 120 тысяч квадратных метров планируют построить на севере столицы в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект расположится в промзоне «Огородный проезд» на месте бывшего хладокомбината № 9 на участке 5,5 гектара между станциями метро «Бутырская» и платформой «Останкино» будущего МДЦ-3.

— Очень важный для нас проект, потому что задачей города является строительство не только объектов жилого назначения, дорог, транспорта, но и мест приложения труда, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заммэра уточнил, что строительство осуществляется на деньги инвестора. Работы завершатся ориентировочно через 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Останкино появится крупный бизнес-центр, который построят с учетом последних архитектурных и технологических решений.

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офисный центрстроительствоАндрей Бочкарев
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