Крупный офисный центр появится на севере Москвы

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Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

Офисный центр площадью более 120 тысяч квадратных метров планируют построить на севере столицы в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект расположится в промзоне «Огородный проезд» на месте бывшего хладокомбината № 9 на участке 5,5 гектара между станциями метро «Бутырская» и платформой «Останкино» будущего МДЦ-3.

— Очень важный для нас проект, потому что задачей города является строительство не только объектов жилого назначения, дорог, транспорта, но и мест приложения труда, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заммэра уточнил, что строительство осуществляется на деньги инвестора. Работы завершатся ориентировочно через 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Останкино появится крупный бизнес-центр, который построят с учетом последних архитектурных и технологических решений.

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