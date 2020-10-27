Крупный бизнес-центр появится в столичном районе Останкино

Комплекс «Останкино Business Park» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Огородный проезд, 16с1 Карта всех событий

В районе Останкино в Москве появится крупный бизнес-центр. Здание построят, учитывая последние архитектурные и технологические решения. Об этом сообщил главный архитектор города, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что комплекс по проекту бюро UNK project возведут по адресу Огородный проезд, участок 16, строение 1. В его составе будут пять корпусов, которые образуют замкнутый контур с центральной площадью.

— Каждый корпус будет иметь индивидуальный рисунок и цвет. Фасадное остекление дополнят панели спокойных оттенков золота, бронзы и меди. В целом комплекс сочетает в своем образе современную европейскую архитектуру, функционализм, монументальный облик района и элементы природного ландшафта, — отметил Кузнецов.

Бизнес-парк займет площадь 5,5 гектара. Первые этажи отведут под городские сервисы, магазины и кафе с летними верандами. Входы в здание, которые расположат на уровне земли, смогут обеспечить безбарьерную среду.

— В основе концепции «Останкино Business Park» лежат принципы «зеленой» архитектуры и многофункциональности. На сегодняшний день это необходимые качества для любого успешного проекта, и территория комплекса будет максимально комфортной средой для отдыха и общения, — рассказал Кузнецов.

Глава бюро UNK project Юлий Борисов подчеркнул, что уникальность проекта состоит в гармоничном совмещении коммерческих интересов девелопера и его социальной ответственности перед жителями столицы.

— Город получит новое модное пространство, которое станет драйвером развития целого района. В первую очередь — это комфортная среда, а во-вторых — полезные городские сервисы, — заключил Борисов.

Ранее сообщалось, что наземный паркинг на 300 машино-мест построят в деревне Рассказовке поселения Внуковского. Пятиэтажное здание расположится вблизи Боровского шоссе. Общая площадь наземного паркинга составит около восьми тысяч квадратных метров.

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