Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Водитель такси совершил наезд на пешехода с младенцем на востоке Москвы
Фото: mos.ru

Водитель такси совершил наезд на пешехода с младенцем на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Саянская улица, 2А Карта всех событий

Водитель такси сбил пешехода с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Саянской улице в районе дома № 2а.

Автомобилистов предупредили, что на данный момент перекрыта правая полоса движения. На месте работает экипаж скорой помощи.

Читайте также: Экскаватор перевернулся в результате ДТП на Ленинградском шоссе

Таксисбила машинаДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте