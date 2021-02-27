Водитель такси совершил наезд на пешехода с младенцем на востоке Москвы
Россия, Москва, Саянская улица, 2А Карта всех событий
Водитель такси сбил пешехода с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел на Саянской улице в районе дома № 2а.
Автомобилистов предупредили, что на данный момент перекрыта правая полоса движения. На месте работает экипаж скорой помощи.
Читайте также: Экскаватор перевернулся в результате ДТП на Ленинградском шоссе