Водитель такси совершил наезд на пешехода с младенцем на востоке Москвы

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Россия, Москва, Саянская улица, 2А Карта всех событий

Водитель такси сбил пешехода с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Саянской улице в районе дома № 2а.

Автомобилистов предупредили, что на данный момент перекрыта правая полоса движения. На месте работает экипаж скорой помощи.

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