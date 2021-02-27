Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Я думала только об этом»: Самойлова рассказала о комплексе, который ей внушила мама
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Я думала только об этом»: Самойлова рассказала о комплексе, который ей внушила мама

Юлия Ямпольская

Звезды

Модель Оксана Самойлова рассказала подписчиками о комплексах, которые в детстве ей внушила мама. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Супруга рэпера Джигана подчеркнула, что мама все детство говорила ей, что она красивая. Однако одна неосторожная фраза все же повлияла на ее психику.

— Какие у тебя худые ноги. После одной неосторожной фразы я лет до 13 надевала по четыре пары колготок под штаны и бесконечно комплексовала, вообще, мне кажется, я думала только об этом, — рассказала Самойлова.

Она также добавила, что и теперь иногда ловит себя на этой мысли.

Она также добавила, что у кого-то комплексы формируются из-за замечаний со стороны подруги.

— Это очень важная тема, особенно она важна для мам девочек! Надо думать, что мы говорим нашим детям! Самая безобидная, на первый взгляд, фраза, касающаяся внешности, может разрушить самооценку ребенка и навязать комплексы, — уточнила она.

Стоит говорить ребенку, что он самый лучший ежедневно, а также быть внимательнее с неосторожными фразами, заключила модель.

Читайте также: «Подбрасывало на операционном столе»: Самойлова впервые рассказала о тяжелых родах

модельвнешностьОксана Самойлова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте