«Я думала только об этом»: Самойлова рассказала о комплексе, который ей внушила мама

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова рассказала подписчиками о комплексах, которые в детстве ей внушила мама. Этим она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Супруга рэпера Джигана подчеркнула, что мама все детство говорила ей, что она красивая. Однако одна неосторожная фраза все же повлияла на ее психику.

— Какие у тебя худые ноги. После одной неосторожной фразы я лет до 13 надевала по четыре пары колготок под штаны и бесконечно комплексовала, вообще, мне кажется, я думала только об этом, — рассказала Самойлова.

Она также добавила, что и теперь иногда ловит себя на этой мысли.

Она также добавила, что у кого-то комплексы формируются из-за замечаний со стороны подруги.

— Это очень важная тема, особенно она важна для мам девочек! Надо думать, что мы говорим нашим детям! Самая безобидная, на первый взгляд, фраза, касающаяся внешности, может разрушить самооценку ребенка и навязать комплексы, — уточнила она.

Стоит говорить ребенку, что он самый лучший ежедневно, а также быть внимательнее с неосторожными фразами, заключила модель.

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