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Жительница Воронежа убила двоих детей и покончила с собой
Фото: СК РФ

Жительница Воронежа убила двоих детей и покончила с собой

Юлия Ямпольская

Происшествия

Жительница Воронежа убила 8-летнего сына и 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Тела женщины и детей обнаружил ее супруг, который вернулся вечером с работы. По предварительной информации, женщина, находясь в собственной квартире, причинила ножевые ранения своей 22-летней дочери, от которых та скончалась на месте, и задушила 8-летнего сына.

Уголовное дело возбудили по факту убийства двух лиц.

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