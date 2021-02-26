СК задержал обвиняемого в убийстве женщины на севере Москвы

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Россия, Москва, метро Беговая Карта всех событий

Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины на севере столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что 23 февраля в квартире жилого дома, который находится на улице Беговой, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колотых ранений в области головы и туловища.

Следователи задержали подозреваемого, которым оказался молодой человек 1998 года рождения. В ходе допроса он рассказал, что у него произошел конфликт с потерпевшей на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого он причинил ей ранения.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы.

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