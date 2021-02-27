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Парки Москвы организуют для горожан лекции по истории русского дворянства
Фото: Анна Быкова

Парки Москвы организуют для горожан лекции по истории русского дворянства

Никита Абрамов

Город

С 1 по 7 марта 2021 года парки Москвы продолжат вести онлайн-занятия. Жителей столицы ожидают лекции по истории русского дворянства, тренировки, а также уроки танцев.

Ряд бесплатных видеоэкскурсий пройдет в первую неделю марта. Во время них расскажут, где любил отдыхать Достоевский, как путешествовало дворянское сословие, а также какие особенности были у бальных танцев.

Парк «Ходынское поле» 1 марта расскажет в своих аккаунтах в соцсетях, как подготовить тело к тренировке по капоэйре. Кроме того, 3 марта будет опубликован урок по квикстепу.

Музей-усадьба «Люблино» приглашает ознакомиться малоизвестными фактами биографии Федора Достоевского, видео с которыми опубликуют 3 марта.

В музее-усадьбе «Кусково» 3 марта пройдет онлайн-лекция «Образовательные путешествия русских дворян XVIII века».

Московский зоопарк проведет онлайн-лекцию, во время которой расскажут про жизнь белых медведей в их естественной среде обитания. Занятие пройдет 4 марта.

Воронцовский парк приглашает на лекцию, в которой искусствовед Натали Бродери расскажет о жизни Клеопатры, Алиеноры Аквитанской и византийской императрицы Феодоры. Онлайн-занятие состоится 5 марта.

Парк «Северное Тушино» подготовил онлайн-фотовыставку, на которой будет представлена экспозиция «Весенний вояж», автором которой выступил Даниил Коржонов. Снимки будут опубликованы 6 и 7 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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