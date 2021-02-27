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Роль школьных музеев обсудили политики и педагоги в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Роль школьных музеев обсудили политики и педагоги в Музее Победы

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в пятницу, 26 февраля, состоялся круглый стол Комитета Государственной думы по образованию и науке «Школьный музей в современном образовательном пространстве». Заседание прошло в экспозиции «Школьный музей Победы», и в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

— Музей Победы не случайно был выбран комитетом Госдумы местом проведения круглого стола, так как наш музей вот уже почти два года занимается поддержкой школьных музеев в рамках долгосрочной программы «Школьный музей Победы». У нас большой опыт, которым мы с радостью делимся с младшими коллегами-музейщиками, рассказываем то, что знаем сами об этом непростом, но очень важном деле, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

На встрече присутствовали члены Комитета Госдумы по образованию и науке, представители министерств и ведомств, победители всероссийского конкурса школьных музеев, научные сотрудники Российской академии образования, педагоги общеобразовательных организаций и преподаватели вузов. Участники обсудили аспекты деятельности музеев образовательных организаций и их важную роль в воспитании и развитии молодого поколения.

Роль школьных музеев обсудили политики и педагоги в Музее ПобедыФото: пресс-служба Музея Победы

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