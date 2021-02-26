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Патриотическая эстафета стартовала в Музее Победы
Патриотическая эстафета стартовала в Музее Победы / Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Патриотическая эстафета стартовала в Музее Победы

Анастасия Чанцева

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Военно-патриотическая эстафета Одинцовского округа «Салют Победе!» стартовала 26 февраля в Музее Победы. В этом году она посвящена Смоленской оборонительной операции.

Эстафета пройдет в Одинцовском округе уже в 7-й раз. Во время мероприятия запланированы посвященные Великой Отечественной войне экскурсии в школьные музеи, военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», спортивные соревнования, выставки детских рисунков и фотографий, спектакли и праздничные концерты. Участники акции смогут прийти в гости к ветеранам и оказать им необходимую помощь.

Патриотическая эстафета стартовала в Музее ПобедыПатриотическая эстафета стартовала в Музее Победы / Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Каждый год эстафету посвящают разным событиям Великой Отечественной войны: Битве под Москвой, подвигу блокадного Ленинграда, Сталинградской битве и другим, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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