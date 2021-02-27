Взрыв произошел в украинской больнице для больных COVID-19
В украинской городе Черновцы произошел взрыв в больнице №1. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.
По ее словам, в результате происшествия есть пострадавшие.
— Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, — написала она в соцсети Facebook.
Надзвичайна ситуація!!!!В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні.Деталі пізніше!Опубликовано Наталіей Гусак Суббота, 27 февраля 2021 г.
По информации местного издания «Черновецкий луч», на втором этаже медицинского учреждения, где лечат больных коронавирусом, взорвался кислородный баллон, из-за чего начался пожар.
Это подтвердили в украинской Госслужбе по ЧС. Там уточнили, что как минимум один человек погиб, еще один получил ранения.
Читайте также: Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде кафе назвал возможную причину взрыва