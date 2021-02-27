Взрыв произошел в украинской больнице для больных COVID-19

Фото: mvs.gov.ua

В украинской городе Черновцы произошел взрыв в больнице №1. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

По ее словам, в результате происшествия есть пострадавшие.

— Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, — написала она в соцсети Facebook.

Надзвичайна ситуація!!!!В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні.Деталі пізніше! Опубликовано Наталіей Гусак Суббота, 27 февраля 2021 г.

По информации местного издания «Черновецкий луч», на втором этаже медицинского учреждения, где лечат больных коронавирусом, взорвался кислородный баллон, из-за чего начался пожар.

Это подтвердили в украинской Госслужбе по ЧС. Там уточнили, что как минимум один человек погиб, еще один получил ранения.

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