Народный календарь. Что нужно сделать 28 февраля, чтобы обрести достаток

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В народе 28 февраля называли Онисим-овчар в честь апостола Онисима. Славяне говорили, что в этот день зима становится «безрогой», а весна постепенно заявляет свои права. 28 февраля славяне ходили друг к другу в гости, дарили небольшие подарки, которые помогали уберечь дом от зла, привлечь в каждую семью счастье, деньги и благополучие.

Христиане ходили в церковь и молились за благополучие семьи, веря, что в этот день можно излечиться от болезней и обрести жизненные силы.

Женщины в этот день заканчивали заготовку льна и шерсти на будущий год. Последний моток пряжи они выносили на улицу до рассвета и оставляли его на ночь, чтобы пряжа не мялась и оставалась крепкой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 28 февраля, чтобы обрести достаток

Приметы погоды гласили, что если в этот день дует восточный ветер, то летом будут песчаные бури, если на небе много звезд, то у овец будут сильные и здоровые ягнята. Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

В этот день отмечается День ухода зимы и День народного эпоса «Калевала» в Финляндии.

289 лет назад в Петербурге открылся первый Кадетский корпус. 86 лет назад американский химик Уоллес Каротерс изобрел нейлон.

В этот день родились актер Алексей Смирнов, сыгравший тунеядца Федю в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, актриса Татьяна Васильева, участник телепроекта Comedy Club Гарик Харламов, модель Наталья Водянова.

Именины отмечают Арсений, Иван, Михаил, Софья, Афанасий, Алексей, Петр, Николай.

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