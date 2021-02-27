«Ночью была операция»: Илана Юрьева оказалась в инвалидном кресле
Юмористка, телеведущая и участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала видео из клиники, в которую она приехала на инвалидной коляске, так как ее нога находится в гипсе.
— Всем доброе утро. Ночью была операция, вот катетер. Все мне сделали уже ночью — поставили там два каких-то штыречка, которые будут держать косточку, чтобы она быстрее срослась. Все хорошо! — рассказала Илана в сторис в своем Instagram-аккаунте.
Ранее актриса сломала ногу на горнолыжной трассе в Сочи во время отдыха. Инцидент произошел из-за мужчины, который не смог справиться с управлением и столкнулся с Иланой.
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