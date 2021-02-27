«Такой маникюр»: Иван Ургант подшутил над Егором Кридом

Фото: instagram.com/egorkreed

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» подшутил над певцом Егором Кридом, который находится в списке жюри на программе «Голос. Дети».

В гости на шоу к Ивану пришла певица Полина Гагарина. Ургант сразу же отметил, что девушка хорошо выглядит на детской телепередаче. Однако Гагарина сказала, что не участвует в «Голосе», поэтому телеведущий спутал ее с исполнительницей Светланой Лободой.

— С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр, — сказал Ургант.

После этой фразы Гагарина поняла, что телеведущий решил пошутить над наставником проекта «Голос. Дети» Егором Кридом.

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