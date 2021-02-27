«У меня была передозировка»: Отар Кушанашвили о сложном периоде своей жизни

284.jpg

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о сложном и трудном периоде в своей жизни. По его словам, он несколько раз чуть не умер от злоупотребления спиртными напитками и препаратами.

Отар рассказал, что большую часть жизни он провел в кафе и ресторанах, где он выпивал и ввязывался в конфликты. Это негативно отразилось на его здоровье, внешнем виде и работе.

— Я был на грани жизни и смерти два раза, когда откачали в последний момент. Мои дети это видели. У меня была передозировка. Я перепробовал все транквилизаторы, — рассказал журналист.

Последние полтора года Кушанашвили старается вести здоровый образ жизни и не притрагивается к алкоголю, пишет StarHit.

Читайте также: Отар Кушанашвили выразил надежду, что запрет денежных переводов в Грузию не будет введен