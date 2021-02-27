«Грешу»: Тарзан рассказал о новом увлечении

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Артист Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, рассказал подписчикам в Instagram о своем новом увлечении. Его новым хобби стала живопись.

Тарзан сопроводил пост стихотворением, в котором упоминает художника Казимира Малевича и его знаменитый «Черный квадрат».

— По мне, квадратик скучноват — и вот, поэтому грешу!, — написал артист в посте.

Подписчики восхитились новым увлечением актера.

«Я так рада видеть твои творения. Я тоже хочу попробовать рисовать»; «Талантливый человек талантлив во всем»; «На все руки мастер, я и жнец, и кузнец, и на дуде игрец, молодец, Сергей»; «Боже, он еще и шедевры в живописи создает!», — написали поклонники в комментариях.

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