Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Грешу»: Тарзан рассказал о новом увлечении
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Грешу»: Тарзан рассказал о новом увлечении

Никита Абрамов

Звезды

Артист Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, рассказал подписчикам в Instagram о своем новом увлечении. Его новым хобби стала живопись.

Тарзан сопроводил пост стихотворением, в котором упоминает художника Казимира Малевича и его знаменитый «Черный квадрат».

— По мне, квадратик скучноват — и вот, поэтому грешу!, — написал артист в посте.

Подписчики восхитились новым увлечением актера.

«Я так рада видеть твои творения. Я тоже хочу попробовать рисовать»; «Талантливый человек талантлив во всем»; «На все руки мастер, я и жнец, и кузнец, и на дуде игрец, молодец, Сергей»; «Боже, он еще и шедевры в живописи создает!», — написали поклонники в комментариях.

Читайте также: «Зачем он вам нужен?»: поклонники раскритиковали Королеву за примирение с Тарзаном

живописьхоббиТарзан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте