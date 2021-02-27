«Взвинчивают ценники»: эксперты рассказали, насколько подорожают розы к 8 Марта

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

С приближением Международного женского дня в России традиционно растет спрос на цветы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как изменится стоимость столичной цветочной продукции в ближайшие несколько дней.

По словам заместителя председателя секции «Розы» клуба «Цветоводы Москвы» Светланы Перепеловой, цветы действительно дорожают с каждым днем в преддверии праздника. Это связано с ожидаемым повышением спроса на данные товары, который в свою очередь определяется традицией дарить женщинам цветы.

— Спрос и предложение, конечно, взаимосвязаны, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Она выразила мнение, что стоимость одной розы в среднем вырастет в Москве в два раза. Цена увеличится примерно до 300 рублей за штуку, полагает Перепелова.

— При этом важно учитывать, что стоимость розы зависит еще и от длины ее стебля. Если он 60 сантиметров — одна цена, 80 сантиметров — уже другая, — заключила эксперт.

В свою очередь, директор крупного цветочного магазина Георгий Сухаржевский ожидает, что розничные цены на цветочную продукцию в Москве вырастут в среднем на 15–40 процентов. По словам флориста, в 2021 году закупочная стоимость цветов увеличилась из-за проблем с поставками и производством, которые спровоцировала пандемия коронавируса.

— К сожалению, поставщики в связи с этим взвинчивают ценники. При этом розница в общем-то зависит от жадности конечного продавца: кто-то поднимает маржу на праздники, кто-то нет. Но нужно понимать, что при росте закупочных цен розничная цена подрастает автоматом. Ее просто нельзя держать на прежнем уровне, — подчеркнул специалист.

Читайте также: Народный календарь. Что нужно сделать 28 февраля, чтобы обрести достаток