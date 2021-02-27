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Один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочного трактора в Подмосковье
/ Фото: Павел Волков

Один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочного трактора в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Легковой автомобиль столкнулся со снегоуборочным трактором в Московской области. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья.

По имеющейся информации, в результате аварии погиб водитель легковушки.

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