Один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочного трактора в Подмосковье
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий
Легковой автомобиль столкнулся со снегоуборочным трактором в Московской области. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья.
По имеющейся информации, в результате аварии погиб водитель легковушки.
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