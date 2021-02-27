Стало известно, сколько личных денег Канье Уэст потратил на собственную избирательную кампанию

Фото: twitter.com/kanyewest

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст потратил более 12 миллионов долларов из собственных средств на свою избирательную кампанию на прошедших выборах президента США. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщило издание Hollywood Reporter.

Всего на кампанию репера потребовалось 13,2 миллиона долларов, из которых 12,5 миллиона долларов исполнитель вложил сам.

Несмотря на все вложения музыканта, за него проголосовали всего 66 тысяч избирателей.

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