Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лыжник Александр Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате мира
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Лыжник Александр Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате мира

Никита Абрамов

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золоту медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в немецком городе Оберстдорф.

Большунов преодолел первую дистанцию за 1 час 11 минут и 33,9 секунды, заняв первое место. Второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд с отставанием в 1,1 секунды и 1,7 секунды соответственно.

Уточняется, что Большунов взял первую для российской команды медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Читайте также: Бывший главный тренер «Динамо» назвал сильнейшего нападающего ЦСКА

СпортАлександр Большуновлыжи
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте