Лыжник Александр Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате мира

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золоту медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в немецком городе Оберстдорф.

Большунов преодолел первую дистанцию за 1 час 11 минут и 33,9 секунды, заняв первое место. Второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд с отставанием в 1,1 секунды и 1,7 секунды соответственно.

Уточняется, что Большунов взял первую для российской команды медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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