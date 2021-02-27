Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от Антарктиды

Антарктида / Фото: https://pixabay.com/ru/

Айсберг площадью 1270 квадратных километров откололся от Антарктиды. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Ледяная глыба отсоединилась недалеко от английской исследовательской станции, которая расположена рядом с шельфовым ледником Брант. Площадь айсберга приблизительно равна площади Санкт-Петербурга.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm - A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



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📽️ #NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021

Согласно данным исследователей, первые трещины на льду появились больше десяти лет назад. В январе 2021 года трещины начали углубляться, после чего в феврале расщелина увеличилась на несколько сотен метров.

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