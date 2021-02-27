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Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от Антарктиды
Антарктида / Фото: https://pixabay.com/ru/

Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от Антарктиды

Никита Абрамов

Наука

Айсберг площадью 1270 квадратных километров откололся от Антарктиды. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Ледяная глыба отсоединилась недалеко от английской исследовательской станции, которая расположена рядом с шельфовым ледником Брант. Площадь айсберга приблизительно равна площади Санкт-Петербурга.

Согласно данным исследователей, первые трещины на льду появились больше десяти лет назад. В январе 2021 года трещины начали углубляться, после чего в феврале расщелина увеличилась на несколько сотен метров.

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