Лжеследователи отобрали квартиру в Подмосковье у тещи комментатора Гусева
Неизвестные, которые представились сотрудниками Следственного комитета РФ, отобрали квартиру в Подмосковье у тещи спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уточняется, что мошенники попросили помочь якобы поймать черных риелторов. Так они смогли убедить тещу Гусева продать им квартиру.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
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