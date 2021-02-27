Лжеследователи отобрали квартиру в Подмосковье у тещи комментатора Гусева

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Неизвестные, которые представились сотрудниками Следственного комитета РФ, отобрали квартиру в Подмосковье у тещи спортивного комментатора Виктора Гусева. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что мошенники попросили помочь якобы поймать черных риелторов. Так они смогли убедить тещу Гусева продать им квартиру.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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