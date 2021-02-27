«Это не я»: Полина Гагарина рассказала о съемках обнаженной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Полина Гагарина рассказала о моментах из съемок в сериале «Бывшие». Артистка поделилась ощущениями после того, как появилась в кадре обнаженной.

— Это срам, конечно. Но это не я, это совершенно другой образ, я к ней не имею никакого отношения. Это не я, а моя героиня. Но она такая, моя героиня! Как не стыдно вообще! — шутя рассказала Гагарина в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Отмечается, что сам опыт съемок ей понравился, однако будет ли она продолжать пробовать себя в амплуа актрисы, пока неизвестно.

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