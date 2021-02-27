Неизвестный обокрал квартиру пенсионера в Раменках более чем на миллион рублей

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Россия, Москва, улица Пырьева Карта всех событий

Деньги, а также ювелирные украшения на сумму более одного миллиона рублей украл неизвестный из квартиры пенсионера на западе Москвы. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе Раменки.

— В отдел полиции обратился пенсионер 1949 года рождения с заявлением о краже из квартиры по улице Пырьева. Полицейскими было установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где тайно похитил денежные средства, ювелирные изделия на общую сумму свыше миллиона рублей, — цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе сообщили, что на данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража»). Правоохранительные органы проводят поиск преступника.

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