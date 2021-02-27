ФК «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Фото: ФК «Локомотив» Twitter

Футболисты ФК «Локомотив» выиграли на своем поле команду ЦСКА в рамках 20-го тура чемпионата России.

Матч, прошедший в субботу, 27 февраля, завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». На 6-й минуте матча первый гол забил Виталий Лисакович, а на 41-й минуте Гжегож Крыховяк.

На 74-й минуте судья удалил со скамейки запасных тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Локомотив» поднялся на шестое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. Вторая строчка таблицы осталась за ЦСКА с 37 очками.

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