«Изгоняю голосом»: Тодоренко поразила Ревву и Родригеза

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Забавный случай произошел на мероприятии, в котором приняли участие телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и юморист Александр Ревва.

Регина не смогла попасть в туалетные комнаты, которые оказались заняты мужчинами. Для того чтобы они поскорее покинули их, Тодоренко начала громко петь.

Видео с исполнением она выложила в своем Instagram-аккаунте.

— Изгоняю голосом из туалета Тимура и Ревву, — подписала телеведущая пост.

«100 баллов! Вы поете великолепно!», — написал под видео Ревва.

Родригез также отреагировал на видео шуточным сообщением.

Читайте также: «Увлекательнейший аттракцион»: Тодоренко рассказала, зачем поставила брекеты