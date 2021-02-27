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«Изгоняю голосом»: Тодоренко поразила Ревву и Родригеза
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Изгоняю голосом»: Тодоренко поразила Ревву и Родригеза

Никита Абрамов

Звезды

Забавный случай произошел на мероприятии, в котором приняли участие телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и юморист Александр Ревва.

Регина не смогла попасть в туалетные комнаты, которые оказались заняты мужчинами. Для того чтобы они поскорее покинули их, Тодоренко начала громко петь.

Видео с исполнением она выложила в своем Instagram-аккаунте.

— Изгоняю голосом из туалета Тимура и Ревву, — подписала телеведущая пост.

«100 баллов! Вы поете великолепно!», — написал под видео Ревва.

Родригез также отреагировал на видео шуточным сообщением.

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туалетАлександр РевваРегина Тодоренко
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