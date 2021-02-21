«Увлекательнейший аттракцион»: Тодоренко рассказала, зачем поставила брекеты

«Увлекательнейший аттракцион»: Тодоренко рассказала, зачем поставила брекеты
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, зачем она поставила брекеты. Этим знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Так, по словам звезды, в первую очередь она хочет избежать проблем с шеей, спиной. По ее словам, неправильная эксплуатация приводит к последствиям, которые зачастую очень сложно корректировать.
— Очень важно питаться сбалансированно, следить за гигиеной рта, а также стараться есть симметрично, так как отсюда и начинается равномерное формирование нашего организма, — уточнила она.
Ранее телеведущая сообщила, что ее сын Миша попал в больницу.
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