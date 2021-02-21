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«Увлекательнейший аттракцион»: Тодоренко рассказала, зачем поставила брекеты
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Увлекательнейший аттракцион»: Тодоренко рассказала, зачем поставила брекеты

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, зачем она поставила брекеты. Этим знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам звезды, в первую очередь она хочет избежать проблем с шеей, спиной. По ее словам, неправильная эксплуатация приводит к последствиям, которые зачастую очень сложно корректировать.

— Очень важно питаться сбалансированно, следить за гигиеной рта, а также стараться есть симметрично, так как отсюда и начинается равномерное формирование нашего организма, — уточнила она.

Ранее телеведущая сообщила, что ее сын Миша попал в больницу.

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здоровый образ жизниРегина Тодоренкоздоровье
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