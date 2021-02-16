«Стал пунцового цвета»: сын Тодоренко и Топалова попал в больницу

Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты два года / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Миша попал в больницу. Об этом мать мальчика сообщила в понедельник, 15 февраля, на своей в странице в Instagram.

Тодоренко рассказала, что у малыша оказалась аллергия на орехи.

— День влюбленных превратился в апокалипсис. На секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех, — написала телеведущая.

Она отметила, что старается кормить сына разнообразными продуктами и думала, что от пары кедровых орехов с Мишей ничего не случится, но ошибалась.

Также Тодоренко попросила подписчиков посоветовать ей курсы для родителей, на которых специалисты рассказывают о тонкостях физического и ментального развития ребенка на каждом этапе взросления.

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