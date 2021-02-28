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В отношении следователя по делу об изнасиловании девочки в Питере проведут проверку
Фото: СУ СК России по Свердловской области

В отношении следователя по делу об изнасиловании девочки в Питере проведут проверку

Юлия Курганова

Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления кадров СК РФ провести проверку в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится уголовное дело об изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте СК РФ в субботу, 27 февраля.

Также Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в СМИ сообщалось, что мать пострадавшей обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании дочери. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали девочку в квартире на Морском проспекте. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами и ссадинами.

Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Ранее ход и результаты проверочных мероприятий были поставлены главой СК на личный контроль.

Отмечается, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы. Бастрыкин потребовал от подчиненных провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах.

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