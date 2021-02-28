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Названы признаки, по которым можно определить клубнику с вредными добавками
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названы признаки, по которым можно определить клубнику с вредными добавками

Анастасия Колоскова

Общество

Автор китайского портала Sohu перечислил три признака, которые указывают на то, что клубника содержит опасные для здоровья вещества.

Как заметил специалист, вредные добавки и гормоны производители добавляют для того, чтобы улучшить внешний вид ягоды.

По его мнению, прежде всего ягоды следует понюхать. Созревающая естественным путем клубника обладает ярким фруктовым ароматом. Такие плоды будут иметь и ярко выраженный вкус. Красивые и яркие ягоды, при этом не имеющие запаха, скорее всего, будут содержать красители. Вкус таких плодов оставляет желать лучшего.

Автор отмечает, что внушительный размер ягод, как правило, указывает на то, что при их выращивании использовался гормон роста. Он напомнил о том, что чрезмерное употребление таких плодов небезопасно. Помимо этого, специалист предупредил, что не следует покупать клубнику необычной формы.

Также важную информацию может сообщить цвет листьев у ягоды. Свежие плоды имеют ярко-изумрудные листья, тогда как урожай, собранный не в день продажи, будет отличаться темно-зеленой листвой, сообщает портал Sohu.

Читайте также: Диетолог Римма Мойсенко перечислила самые опасные для здоровья фрукты

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