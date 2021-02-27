Диетолог перечислила самые опасные для здоровья фрукты

Фото: пресс-служба «Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции»

Фрукты при определенных условиях могут навредить организму. В каких случаях это происходит, рассказала главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита», кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что опасность представляет фруктоза, которая входит в состав сладких плодов. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого ведет к росту уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ. Одним из тяжелых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет.

— В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой, — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что необходимо есть жесткие фрукты, содержащие мало сока.

По словам Мойсенко, употребление непривычных для организма экзотических фруктов может привести к аллергическим реакциям. К ним относятся киви, ананасы, бананы и манго.

Также диетолог посоветовала не увлекаться фруктами, которые способны вызывать брожение в организме, например, цитрусовыми. Этим же свойством обладают многие ягоды: виноград, черная смородина и крыжовник.

Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше совсем отказаться, считает врач. Они могут съедать в неделю не более двух яблок, одной жесткой груши и немного фиников.

Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон. Он полезен для пожилых и людей с пониженной кислотной активностью в желудке.

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