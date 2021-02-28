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СМИ: В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих
Фото: pixabay.com

СМИ: В Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих

Анастасия Колоскова

Общество

Вылов морских млекопитающих для океанариумов и дельфинариев могут запретить. Соответствующий законопроект разработала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Автор документа ссылается на тот факт, что вылов дельфинов, косаток и тюленей запретили многие страны по морально-этическим соображениям.

Она отметила, что научное сообщество не подтверждает лечебный эффект дельфинотерапии, притом что работа дельфинариев способствует развитию браконьерства.

— Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно, — цитируют Бессараб «Известия».

Она пояснила, что следствием принятия законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих станет исчезновение дельфинариев со временем, так как пополнять их будет нельзя. Уже имеющихся в заведениях животных невозможно реабилитировать, поэтому дельфинарии не закроются одномоментно.

Как отмечает издание, профильный комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержал инициативу, отметив ее пользу для окружающей среды.

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