В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян

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В данных о зарплатах жителей России учитываются только статистические данные. Так считает депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

По его словам, правильнее будет считать медианную зарплату, которая на треть меньше средней арифметической. Для этого необходимо провести мониторинг, который сможет показать несколько моментов.

— Переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода, — цитирует специалиста Ura.ru.

Ранее сообщалось, что с января 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца.

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