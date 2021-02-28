Ракета «Союз-2» с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовала с Байконура

Фото: Youtube / Космический центр «Южный»

Ввоскресенье, 28 февраля, ракета-носитель «Союз-2.1б» с первый российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе стартовала с космодрома Байконур.

Этот запуск стал третьим в текущем году. Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, на 2021 год всего намечается 29 космических стартов.

Пуск ракеты состоялся в 09:55 по московскому времени с 31-й площадки Байконура. Спутник «Арктика-М» должен отделиться от разгонного блока в 12:14.

Стартовая масса спутника составила 2200 килограммов. Он был создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина и рассчитан на срок службы семь лет.

Космический аппарат оборудован устройствами для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Сканирующие устройства на нем позволяют делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах. В свою очередь гелиогеофизический аппаратурный комплекс позволит контролировать и делать прогнозы вспышечной активности Солнца, а также радиационной обстановки около Земли.

В 2023 году запланирован запуск второго спутника «Арктика-М». Это позволит вести круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли.

Еще три спутника должны отправиться на орбиту в 2024–2025 годах, сообщает РИА Новости.

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