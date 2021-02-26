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Названа дата первого запуска спутников OneWeb с космодрома Восточный
Фото: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Названа дата первого запуска спутников OneWeb с космодрома Восточный

Кирилл Николаев

Технологии

Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 25 марта. Об этом говорится в сообщении компании «Главкосмос», которая входит в состав Роскосмоса.

Отмечается, что все 36 аппаратов были доставлены в благовещенский аэропорт Игнатьево. Их привезли на самолете Ан-124-100.

В 2021 году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта — еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года, сообщает ТАСС.

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