Первую трещину на МКС планируется загерметизировать 1 марта

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Космонавты на Международной космической станции (МКС) проведут тренировку по герметизации трещины. Приступить к выполнению самих работ они смогут уже 1 марта 2021 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров с экипажем.

— По 1 марта — это мы тоже определимся с планом работы, — цитирует представителя ЦУП Интерфакс.

Он также отметил, что полный план возможно будет составить после тренировки.

Осенью 2020 года в обшивке МКС была обнаружена трещина. Повреждение было заделано временными средствами.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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