Утечку воздуха с МКС устранили временными средствами

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Экипажу Международной космической станции (МКС) удалось устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью временных средств. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил находящийся на борту космонавт Иван Вагнер.

На данный момент специалисты решают, как загерметизировать трещину.

— Сейчас мы его (место утечки — прим. «ВМ») изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время, — уточнил Вагнер.

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили эту информацию, передает РИА Новости.

— Экипаж МКС загерметизировал место утечки атмосферы на станции временными средствами, находящимися на борту МКС. В настоящий момент главная оперативная группа управления совместно с экипажем МКС разрабатывает программу действий для постоянной герметизации места утечки, — уточнили в Роскосмосе.

Напомним, о незначительной утечке воздуха на станции стало известно еще в сентябре 2019 года. С того момента скорость расходования кислорода возросла в пять раз — до 1,4 килограмма воздуха в сутки, в связи с чем потребовалось принять меры.

Ранее Иванишину и его коллеге Ивану Вагнеру удалось найти трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Тогда ее заклеили пленкой, а на ночь закрыли люк, ведущий в «протекающий» отсек, для контроля давления.

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