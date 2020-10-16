Утечка воздуха с МКС снизилась вдвое после заклейки пленкой

Фото: pixabay.com

Трещину, из-за которой происходит утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, заклеили пленкой. Об этом РИА Новости сообщает в пятницу, 16 октября, со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с Центром управления полетов.

По словам космонавта Анатолия Иванишина, скорость утечки кислорода после заклейки сократилась вдвое. Таким образом, за 11,5 часа давление сократилось на 52 миллиметра — до 681 миллиметра ртутного столба, тогда как скорость утечки снизилась с семи–девяти миллиметров в час до четырех.

Напомним, о незначительной утечке воздуха на станции стало известно еще в сентябре 2019 года. С того момента скорость расходования кислорода возросла в пять раз — до 1,4 килограмма воздуха в сутки, в связи с чем потребовалось принять меры.

Ранее Иванишину и его коллеге Ивану Вагнеру удалось найти трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Тогда ее заклеили пленкой, а на ночь закрыли люк, ведущий в «протекающий» отсек, для контроля давления.

Читайте также: «Ходовой» материал: как на орбите используют скотч, жвачку и пластилин