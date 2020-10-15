«Ходовой» материал: как на орбите используют скотч, жвачку и пластилин

Космонавты нередко решают технические задачи с помощью подручных материалов / Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Космонавты на Международной космической станции обнаружили место утечки воздуха в модуле «Звезда» с помощью обыкновенного пакетика чая — он поплыл к микроотверстию. Центр управления полетами порекомендовал им заклеить дырку скотчем. Космонавты рассказали «Вечерней Москве», как на орбите иногда приходится решать космические проблемы с помощью простых земных предметов.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко заявил, что ничего особенного в случае с использованием «земных» предметов на орбитальной станции нет.

— Это наша хорошая традиция — решать проблемы в начале ремонтно-восстановительных работ простыми подручными средствами. Так поступали еще советские космонавты, — сообщил покоритель космоса.

Космонавт пояснил, что на Земле членов отряда космонавтов готовят к различным внештатным ситуациям, и экипаж корабля снабжается всевозможным расходным материалом для ремонтно-восстановительных работ в космосе, но всегда бывают ситуации, в которых удобнее использовать то, что под рукой.

Борисенко признался, что использовал в некоторых случаях, находясь в космосе, и пластилин, и жевательную резинку, которая входит в спасательный комплект, в качестве крепежного материала.

— Наверное, подобные вещи удивительны для большинства землян, но, когда у нас дома происходит что-то нештатное, требующее ремонта, мы тоже вначале используем подручные средства, чтобы локализовать проблему, а потом решаем все основательно. В космосе — тот же принцип, — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

Андрей Борисенко добавил, что решения должны работать, а материалы — подчиняться законам механики и физики, которые космонавты хорошо знают.

Летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко также рассказал о собственном опыте ремонтных работ в космосе.

— Скотч на станции — очень ходовой материал! Его применяют временно, если ситуация позволяет, потом подводят специальный герметик — композитный пластырь, — пояснил действия коллег Корниенко.

Космонавт сказал, что скотч на орбите армированный, имеет серебристый цвет, и за 516 суток, в общей сложности проведенных в космосе, он применял его не единожды.

— «Креатива» на орбите много. Вы, возможно, сочтете странным, но на космическом корабле большая часть материалов и инструментов выглядят вполне «по-земному». На Земле мастер на рабочем месте втыкает отвертки и сверла в кусок пенопласта. Мы поступаем так же — это удобно в условиях невесомости, — заверил Корниенко.

Он заметил, что на орбитальной станции есть обычные карандаши, влажные обеззараживающие и обыкновенные сухие салфетки, а также многие другие вещи, которые люди приобретают в магазинах и используют для повседневных нужд.

Читайте также: Корабль «Союз» установил новый рекорд по скорости полета к МКС