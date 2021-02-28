Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-35, принадлежащий российским воздушно-космическим силам, совершил вынужденную посадку в Сирии. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что вертолет выполнял плановый полет над территорией провинции Хасеке. Согласно докладу экипажа, посадка была обусловлена техническими причинами, огневого воздействия на вертолет не было.

Находившийся на борту экипаж был оперативно доставлен на аэродром. Угрозы жизни летчиков нет, сообщает РИА Новости.

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