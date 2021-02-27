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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил Иран после удара по Сирии американскими военными в ночь на пятницу, 26 февраля. Он выступил перед журналистами президентского пула.

— Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны, — ответил лидер страны на вопрос о том, какой сигнал он хотел послать Ирану атакой на Сирию, передает ТАСС.

Ранее Пентагон сообщил, что Америка нанесла удар по нескольким объектам на сирийско-иракской границе, которые занимали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Американские военные заявили, что удар стал ответной мерой на недавние нападения на войска США в Ираке.

В МИД России осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты предупредили РФ об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Он отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает».

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