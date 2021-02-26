Песков прокомментировал удары США по Сирии

Фото: Администрация Президента РФ

В Кремле внимательно следят за ситуацией после удара США по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 26 февраля.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

— Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России заявил, что не располагает сведениями, уведомляла ли Америка РФ о вероятном ударе по Сирии. Песков добавил, что контакты по такому вопросу осуществляются по линии военных.

Ранее Пентагон сообщил, что Америка нанесла удар по нескольким объектам на сирийско-иракской границе, которые занимали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

Американские военные заявили, что удар стал ответной мерой на недавние нападения на войска США в Ираке.

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