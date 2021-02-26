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Госдеп призвал стороны конфликта в Армении избегать эскалации насилия
Фото: state.gov / Госдепартамент США

Госдеп призвал стороны конфликта в Армении избегать эскалации насилия

Татьяна Плотникова

Политика

Госдепартамент США следит за развитием событий в Армении и призывает стороны конфликта к сдержанности. С таким заявлением американское внешнеполитическое ведомство выступило в четверг, 25 февраля.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс напомнил «о базовом демократическом принципе», в соответствии с которым вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику.

Соединенные Штаты твердо поддерживают демократические процессы и институты в Армении, а также ее суверенитет, подчеркнул Прайс. От имени Госдепа он призвал власти Армении к мирному решению разногласий, с уважением верховенства закона и демократических принципов.

При этом Прайс отметил, что Госдеп не может назвать события в Армении попыткой госпереворота, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 25 февраля, обсудили ситуацию в закавказской республике. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, а также за урегулирование ситуации в рамках закона.

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