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Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства

Виктория Родимкина

В мире

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Об этом сообщил Генштаб ВС в четверг, 25 февраля.

Отмечается, что кабинет министров Армении не способен решать вопросы и принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.

— В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах, — передает сообщение Генштаб ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян снял с должности замначальника Генштаба Тирана Хачатряна после критики премьер-министра Армении. Хачатрян назвал «несерьезными» слова Пашиняна об «Искандерах», заявившего о неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов.

Читайте также: Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

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