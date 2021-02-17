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Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху
Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Стороны обсудили договоренности, которые были достигнуты в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, 11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Владимир ПутинНагорный КарабахНикол Пашинян
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