Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Стороны обсудили договоренности, которые были достигнуты в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, 11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Прихлопнули»: Путин прокомментировал блокировку украинских телеканалов