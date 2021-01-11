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Пашинян заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит определить
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Пашинян заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит определить

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит определить. Об этом в понедельник, 11 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам завершившихся в Москве переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, конфликт в регионе пока не урегулирован, но в целом удалось обеспечить режим прекращения огня. Пашинян отметил, что в настоящее время остается очень много вопросов, которые должны решаться.

— Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева длились почти четыре часа. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона.

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