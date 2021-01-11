Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом российский лидер сообщил в понедельник, 11 января, по итогам переговоров.

По словам Путина, в ближайшее время вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении представят планы по развитию Нагорного Карабаха. Президент России выразил уверенность в том, что реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану.

— Реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу. И без всякого сомнения пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации, — цитирует Путина РИА Новости.

Встреча Путина, Пашиняна и Алиева длилась почти четыре часа.

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