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Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились в Кремле
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились в Кремле

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле в понедельник, 11 января.

Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча длилась почти четыре часа, сообщает РИА Новости.

Путин назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными.

— Мы пришли к выводу, что условия мирного соглашения в целом соблюдаются. Не отмечается никаких серьезных инцидентов, — отметил российский лидер.

Президент России добавил, что российские миротворцы полностью выполняют свои обязательства.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Владимир ПутинпереговорыНагорный Карабах
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